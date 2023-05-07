На КПП "Чонгар" виникли пробки через оголошену окупантами "евакуацію" з Мелітополя

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" утворився величезний затор через оголошену російськими окупантами так звану "евакуацію" з Мелітополя, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото "без слів" на КПП Чонгар на шляху від Мелітополя до Криму", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Федорова, військові та власники спецперепусток - позачергово.

"Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – щонайменше 5 годин очікування", написав він.