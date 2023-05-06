Зеленський: Хоробрість і сила воїнів-піхотинців роблять незламною нашу оборону

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Піхоти і відзначив "взірцеву українську хоробрість і стійкість" піхотинців.

"(...) Сьогодні Україна відзначає хоробрість і силу воїнів-піхотинців - те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. (...) Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, є джерелом сили для всіх, хто бореться заради нашої держави", - сказав президент під час свого виступу з нагоди урочистостей до Дня піхоти.

Зеленський наголосив, що "це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, як наші піхотинці, - взірцеву українську хоробрість, взірцеву українську стійкість".

"(...) Світу непросто позбуватися багаторічних ілюзій про Росію - держава-зло багато зробила, щоб світ вважав, що це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські піхотинці демонструють, як долається зло", - наголосив глава української держави.

"Щоразу, коли я повертаюся з різних відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. Це говорить, що світ вірить у вас, наші воїни, вірить в Україну! І це - завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці та Україна - нездоланні!" - також зазначив Зеленський.

Президент побажав воїнам піхоти й надалі залишатися надійною, незламною основою героїчної оборони нашої держави.

"Знищуйте окупанта всюди, де це можливо й неможливо! Нехай визволення нашої рідної української землі стане особистим успіхом кожного з вас. Успіхом, за який вам будуть дякувати всі наступні покоління, ваші діти, ваші онуки, всі українці. Україна - переможе!" - підсумував Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, з нагоди Дня піхоти Зеленський вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергію Сірченку.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській і Донецькій областях з 2014 до 2018 року. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дала змогу забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади.

Виконував низку бойових завдань у Запорізькій, Донецькій області, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також президент передав "Золоту зірку" доньці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, удостоєного звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 рік. Особисті та професійні якості командира дозволяли підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в Бахмуті, де під час мінометного обстрілу дістав поранення, несумісні з життям.

Нагороди з рук президента також отримали ще 14 військовослужбовців - бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу України" та "Захиснику Вітчизни".

Крім того, почесну відзнаку "За мужність і відвагу" отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірничо-штурмова бригада "Едельвейс", 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська. Глава держави вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів.

У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував президенту шеврон і планкетку його бригади.