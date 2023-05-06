Святкування дня перемоги в РФ буде скромнішим за звичайне, що, ймовірно, пов'язано з можливістю протестів через війну в Україні - британська розвідка

Святкування Дня Перемоги в Москві, найімовірніше, відбудеться, але в меншому масштабі, прийом президента РФ Володимира Путіна після параду (останній відбувся 2019 року) не відбудеться, вважають у британській розвідці.

"Шість регіонів Росії, окупований Крим і 21 місто скасували паради на честь Дня Перемоги 9 травня, посилаючись на міркування безпеки", - ідеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Як зазначається, також "скасовано традиційний марш безсмертного полку, де члени сім'ї вивішують фотографії загиблих ветеранів ВВВ, приурочений до Дня Перемоги. Це сталося після нещодавнього скасування Армійських міжнародних ігор, які проводилися в Росії".

На думку британських фахівців розвідки, удар БПЛА по Кремлю "за кілька днів до Дня Перемоги свідчить про зростаючу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив сприйняття російським керівництвом загрози у зв'язку з подіями, присвяченими Дню Перемоги".

Крім того, вплинула на рішення щодо проведення традиційних святкувань і "можливість протестів і невдоволення війною в Україні", вважають аналітики.