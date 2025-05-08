Інтерфакс-Україна
Події
10:04 08.05.2025

Влада РФ хоче використати 9 травня для масштабного випробування "суверенного інтернету"

2 хв читати
Влада РФ хоче використати 9 травня для масштабного випробування "суверенного інтернету"

В Кремлі, ймовірно, перевірятимуть можливість повністю від’єднувати великі території Росії від інтернету під приводом захисту святкувань Дня перемоги в Росії, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська влада, ймовірно, перевірить свою здатність повністю відключити великі території Росії від інтернету 9 травня під приводом захисту святкування дня перемоги в Росії. Посадовці республік Чувашія та Татарстан, а також Воронезької та Тверської областей 7 травня попередили, що влада може обмежити використання мобільної мережі для "забезпечення безпеки" 9 травня", йдеться у огляді ISW на сайті у четвер .

В свою чергу російські сервіси та банки попередили, що це може вплинути на доступ банківських послуг, таксі, кур’єрських служб і послуг громадського транспорту, особливо в Москві та області.

Як зазначається в огляді ISW, російська влада періодично тестує свою систему "суверенний інтернет", яка дозволяє Росії повністю відключитися від глобального інтернету та все більше цензурувати можливості росіян спілкуватися та отримувати доступ до інформації. Повідомлення про значні перебої в роботі російського інтернету почастішали в перші місяці 2025 року, і російська влада, ймовірно, прагне скористатися святом 9 травня, щоб провести широкомасштабне випробування системи Суверенного Інтернету, не зустрічаючи значного опору з боку росіян.

Дослідники також допускають, що Кремль також, ймовірно, прагне запобігти поширенню росіянами фото- і відеоматеріалів пошкоджень і пожеж від можливих українських далекобійних ударів 9 травня.

Теги: #інтернет #isw #9травня #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 08.05.2025
Мінкультури підтримує петицію французької громадської організації з вимогами позбавити РФ членства у ICOM

Мінкультури підтримує петицію французької громадської організації з вимогами позбавити РФ членства у ICOM

09:58 08.05.2025
В ЦПД заявили про порушення Росією самопроголошеного "перемир‘я"

В ЦПД заявили про порушення Росією самопроголошеного "перемир‘я"

06:59 08.05.2025
Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

06:25 08.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

11:41 03.05.2025
Зеленський про безпеку іноземців, які їдуть в Москву на 9 травня: Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в РФ

Зеленський про безпеку іноземців, які їдуть в Москву на 9 травня: Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в РФ

11:38 03.05.2025
Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

12:57 01.05.2025
Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

09:20 01.05.2025
Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України

Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України

11:17 03.04.2025
Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

11:12 29.03.2025
ISW: Російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області

ISW: Російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області

ВАЖЛИВЕ

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

Українці борються за перемогу миру і розуміють: або Росія має радикально змінитись, або змінюватись доведеться світу, – Зеленський

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

ОСТАННЄ

МЗС України: Путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію

Індія і Пакистан провели найбільший повітряний бій - ЗМІ

Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

Окупанти вранці скинули авіабомбу на Білопільську громаду на Сумщині, один будинок зруйновано, є постраждала

У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

В ОП пройшла онлайн-зустріч з Віткоффом, Келлогом і дипломатичними представниками інших країн

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Вночі в Сумській області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще двоє цивільних зазнали поранень

Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА