Влада РФ хоче використати 9 травня для масштабного випробування "суверенного інтернету"

В Кремлі, ймовірно, перевірятимуть можливість повністю від’єднувати великі території Росії від інтернету під приводом захисту святкувань Дня перемоги в Росії, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська влада, ймовірно, перевірить свою здатність повністю відключити великі території Росії від інтернету 9 травня під приводом захисту святкування дня перемоги в Росії. Посадовці республік Чувашія та Татарстан, а також Воронезької та Тверської областей 7 травня попередили, що влада може обмежити використання мобільної мережі для "забезпечення безпеки" 9 травня", йдеться у огляді ISW на сайті у четвер .

В свою чергу російські сервіси та банки попередили, що це може вплинути на доступ банківських послуг, таксі, кур’єрських служб і послуг громадського транспорту, особливо в Москві та області.

Як зазначається в огляді ISW, російська влада періодично тестує свою систему "суверенний інтернет", яка дозволяє Росії повністю відключитися від глобального інтернету та все більше цензурувати можливості росіян спілкуватися та отримувати доступ до інформації. Повідомлення про значні перебої в роботі російського інтернету почастішали в перші місяці 2025 року, і російська влада, ймовірно, прагне скористатися святом 9 травня, щоб провести широкомасштабне випробування системи Суверенного Інтернету, не зустрічаючи значного опору з боку росіян.

Дослідники також допускають, що Кремль також, ймовірно, прагне запобігти поширенню росіянами фото- і відеоматеріалів пошкоджень і пожеж від можливих українських далекобійних ударів 9 травня.