9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1171 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1171 RUSSIAN AGRESSION

9 травня в Україні та світі відзначають День Європи.

Також сьогодні День ґудзиків і День магнітної абетки.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора; перенесення мощей Миколая Чудотворця.

День Європи

Присвячений єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також його називають День декларації Шумана.

9 травня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС та затвердили це рішення декларацією Шумана, який на той час був міністром закордонних справ Франції.

9 травня 1950 року у своїй промові в Парижі міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман (фр. Robert Schuman, 1886-1963) виступив із пропозицією об'єднати металургійну, залізорудну та вуглевидобувну промисловість Франції та Західної Німеччини. Реалізація цієї пропозиції згодом призвела до створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), попередника Євросоюзу.

Тому день 9 травня, в який Роберт Шуман від імені французького уряду оприлюднив свою пропозицію, відзначають сьогодні як День Європи, а самого Шумана вважають одним із батьків-засновників Європейського союзу.

Нині Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав.

В Україні День Європи почали святкувати ще у 2003 році. Враховуючи події Євромайдану та підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році, це свято набуло не просто символічного значення. У червні 2022 року Україна отримали кандидатський статус ЄС. Нині ключовим питанням є початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Українці вже довели власною боротьбою проти російських окупантів свою європейську ідентичність.

І те, що сьогодні ми нині святкуємо День Європи разом з ЄС, дуже важливо.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Степана Пилиповича Постернака (1885–1938), українського бібліотекознавця, бібліографа, педагога, громадського діяча, організатора бібліотечної справи в Україні, історика освітнього руху; за старим стилем народився 27.04.1885 р.;

135 років від дня народження Кирила Івановича Осьмака (1890–1960), українського вченого-аграрія, громадсько-політичного та діяча національно-визвольного руху, члена ОУН, президента УГВР;

120 років від дня народження Ольги Іванівни Юнак (1905−1993), української художниці;

85 років від дня заснування (1940) Львівської обласної бібліотеки для дітей (на той час – Львівська державна обласна бібліотека для дітей та юнацтва).

Ще цього дня:

1913 – Перший політ гідроплану С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1919 – Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР;

1920 – Проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди визволення Києва від більшовиків;

1920 - В Ужгороді засновано українське товариство "Просвіта".

1927 - Парламент Австралії переїхав до нової столиці – Канберри;

1950 – Створено Європейське об'єднання вугілля та сталі, – перша європейська спільнота, яка стала провісницею Євросоюзу;

1955 – Федеративна Республіка Німеччина увійшла до складу НАТО;

1962 – Перший політ у США вертольота-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2018 - Гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через зливи. Загинули щонайменше 48 осіб;

2022 - Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Церковне свято:

Сьогодні відзначають день перенесення мощів святого Миколая Чудотворця, встановлений ще 1087 року. У народі його також називають Миколою Літнім. Він пов'язаний із перенесенням мощів святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

У XI столітті грецька імперія переживала лихоліття. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста та села, вбивали їх мешканців та знищували святині. Вони хотіли знищити мощі святителя Миколая, шанованого християнами.

Жителям міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вдалося врятувати мощі святителя. Їх урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що була неподалік моря. За рік було збудовано церкву на честь святителя Миколая та освячено папою Урбаном II.

Нині мощі Миколи Чудотворця зберігаються у базиліці Святого Миколая у Барі.

Іменини: Йосип, Микола.