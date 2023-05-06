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07:28 06.05.2023

ЄС залишається непохитним у своєму прагненні допомогти Україні відновити країну - фон дер Ляєн

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ЄС залишається непохитним у своєму прагненні допомогти Україні відновити країну - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про непохитність ЄС у допомозі відновлення України.

"Дуже продуктивна зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС відновлення та реконструкції України напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні в червні. ЄС залишається непохитним у своєму прагненні допомогти Україні відновити країну", - написала вона в ніч на суботу в твіттері.

 

 

 

Теги: #підтримка #україна_єс

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