Події

19:23 05.05.2023

У Великій Британії пройшли підготовку близько 15 тисяч українських військових - Шмигаль

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У Великій Британії пройшли підготовку близько 15 тисяч українських військових - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для контрнаступу і подальшого зміцнення обороноздатності України.

"У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, сторони скоординували кроки, необхідні для контрнаступу та подальшого зміцнення обороноздатності України.

"Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом. Дякую Великій Британії за початок операції ІНТЕРФЛЕКС із навчання українських військових за участю дев'яти країн-партнерів", - написав Шмигаль.

 

Теги: #британія #військові #підготовка

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