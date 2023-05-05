Події

17:12 05.05.2023

Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

2 хв читати
Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

У столиці України стартує пілотний проєкт - відтепер одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна в кількох районних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) - у Святошинському, Оболонському, Дарницькому та Дніпровському районах, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Завдяки співпраці київської міської влади та Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції відсьогодні в Києві стартує пілотний проєкт надання адмініпослуги з державної реєстрації народження, шлюбу, смерті в районних ЦНАП. Наразі послуги доступні в чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує пресслужба КМДА на офіційному сайті в п'ятницю.

За його словами, перелік районів, залучених до проєкту, розширюватиметься.

Перша церемонія одруження в рамках проєкту відбулася в Центрі надання адміністративних послуг Святошинського району.

Як повідомляється, для реєстрації шлюбу обов’язково необхідно мати при собі паспорти. Заяву оформлює працівник, заявники лише ставлять на ній свої підписи та сплачують державне мито розміром 85 копійок. Для цього не потрібно додатково нікуди йти – у приміщенні ЦНАП наявні термінали для оплати та відділення банку. Щоб одружитися, представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про шлюб молодому подружжю.

Для реєстрації народження дитини надаються паспорти батьків (які перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище) та медичне свідоцтво про народження або медичний висновок. Заяву оформлює працівник, заявники лише ставлять на ній свої підписи.

Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про народження батькам.

Щоб зареєструвати смерть, із собою обов’язково необхідно взяти лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого та власний паспорт. Заяву оформлює працівник, заявник лише ставить на ній свій підпис. Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про смерть заявнику.

 

Теги: #київ #послуги #цнап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 05.05.2023
Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на Алеї друзів Києва на Володимирській гірці

Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на Алеї друзів Києва на Володимирській гірці

13:03 05.05.2023
Друга хвиля водопілля в Києві йде на спад - "Укргідроенерго"

Друга хвиля водопілля в Києві йде на спад - "Укргідроенерго"

12:50 05.05.2023
На станції метро "Оболонь" 7 травня запрацює вестибюль у напрямку "Мінської", вестибюль у напрямку "Почайної" буде зачинено

На станції метро "Оболонь" 7 травня запрацює вестибюль у напрямку "Мінської", вестибюль у напрямку "Почайної" буде зачинено

09:34 05.05.2023
У Шевченківському районі Києва обмежили рух транспорту через провал дороги

У Шевченківському районі Києва обмежили рух транспорту через провал дороги

21:49 04.05.2023
Пожежу в Солом'янському районі ліквідовано - Кличко

Пожежу в Солом'янському районі ліквідовано - Кличко

21:14 04.05.2023
Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

21:11 04.05.2023
У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

20:46 04.05.2023
У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

20:44 04.05.2023
Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

20:26 04.05.2023
У Києві працює ППО

У Києві працює ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня - Маляр

Друга хвиля водопілля в Києві йде на спад - "Укргідроенерго"

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

ОСТАННЄ

Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Президент Чехії подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева

Посол Франції приїхав до Кривого Рогу

До України повернулася антарктична експедиція, відправлена на станцію "Академік Вернадський" невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ

Глава МЗС Бахрейну відвідав Ірпінь і Гостомель, а також провів півторагодинні переговори з Кулебою про співпрацю

Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня - Маляр

ГУР МО відзначає особливу роль "народного супутника" ICEYE у плануванні та реалізації військових операцій України

Резніков на зустрічі з генінспектором бундесверу: Я хотів би, щоб Німеччина стала частиною "морської коаліції"

Окупанти обстріляли два селища біля Нової Каховки, поранено місцевого жителя, зруйновано церкву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА