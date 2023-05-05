Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг

У столиці України стартує пілотний проєкт - відтепер одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна в кількох районних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) - у Святошинському, Оболонському, Дарницькому та Дніпровському районах, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Завдяки співпраці київської міської влади та Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції відсьогодні в Києві стартує пілотний проєкт надання адмініпослуги з державної реєстрації народження, шлюбу, смерті в районних ЦНАП. Наразі послуги доступні в чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує пресслужба КМДА на офіційному сайті в п'ятницю.

За його словами, перелік районів, залучених до проєкту, розширюватиметься.

Перша церемонія одруження в рамках проєкту відбулася в Центрі надання адміністративних послуг Святошинського району.

Як повідомляється, для реєстрації шлюбу обов’язково необхідно мати при собі паспорти. Заяву оформлює працівник, заявники лише ставлять на ній свої підписи та сплачують державне мито розміром 85 копійок. Для цього не потрібно додатково нікуди йти – у приміщенні ЦНАП наявні термінали для оплати та відділення банку. Щоб одружитися, представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про шлюб молодому подружжю.

Для реєстрації народження дитини надаються паспорти батьків (які перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище) та медичне свідоцтво про народження або медичний висновок. Заяву оформлює працівник, заявники лише ставлять на ній свої підписи.

Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про народження батькам.

Щоб зареєструвати смерть, із собою обов’язково необхідно взяти лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого та власний паспорт. Заяву оформлює працівник, заявник лише ставить на ній свій підпис. Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про смерть заявнику.