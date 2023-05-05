Кличко та мер Брюсселя посадили перші дерева на Алеї друзів Києва на Володимирській гірці

Мер Києва Віталій Кличко і мер Брюсселя Філіпп Клоз започаткували Алею друзів Києва на Володимирській гірці в центрі української столиці, висадивши там два перших дерева, повідомляється на сайті київського міського голови в п'ятницю.

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували Алею друзів Києва на Володимирській гірці. І висадили сьогодні два перших дерева – платани іспанські. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя. Ці дерева – символ нашої дружби та перемоги України й демократичного світу над варварською Росією", - зазначив Кличко.

Він подякував місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом.

Під час візиту до Києва члени делегації з Брюсселя відвідали постраждалі від російських варварів передмістя столиці, побували в одній із київських комунальних лікарень і реабілітаційному центрі. Також Кличко разом із Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку української столиці. Під час онлайн-зустрічі з підписантами цього документа обговорили проєкти, для реалізації яких Києву необхідна міжнародна підтримка.