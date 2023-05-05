Зеленський зустрівся в Києві з главою МЗС Бахрейну

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, який прибув в Україну, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Глава держави відзначив, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами в липні 1992 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

Зеленський зазначив, що "це важливий сигнал про взаємодію та підтримку між нашими державами".

Глава Української держави висловив подяку Бахрейну за "незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що неодноразово було засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН".

Зеленський також наголосив на важливості гуманітарної допомоги з боку Бахрейну для України та її громадян.

"Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті - наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію", - сказав президент.

Окрім цього Зеленський наголосив, що Україна обов'язково переможе, бо вона "бореться проти агресії і захищає свої домівки та родини".

Президент також зазначив, що запропонував міжнародній спільноті українську Формулу миру, оскільки Україна прагне миру.

"І ми будемо вдячні всім державам, які дійсно хочуть допомогти Україні досягти миру", - наголосив Зеленський.

Президент запросив Бахрейн узяти участь у започаткованому дипломатичному процесі для досягнення миру.

"Зокрема, долучитися до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру", - зазначив президент.

Окрім цього, Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Бахрейну проблему примусової депортації українських дітей до РФ і пошуку способів їх повернення в Україну та до своїх родин.

Під час зустрічі президент і очільник МЗС обмінялися думками щодо участі Бахрейну в повоєнному відновленні відбудові України, а також долучення до перспективних проєктів співпраці в гуманітарній та економічній площині.

Зеленський акцентував на питанні розмінування "значних площ української території, забруднених унаслідок бойових дій, та практичних потребах у необхідній техніці".