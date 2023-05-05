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12:54 05.05.2023

40% російських полонених стверджують, що здалися в полон добровільно - соцдослідження

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40% російських полонених стверджують, що здалися в полон добровільно - соцдослідження

40% опитаних російських військовополонених потрапили в український полон добровільно, а майже 80% незадоволені наказами свого керівництва, йдеться в результатах першого соціологічного дослідження російських військовополонених, проведеного Координаційним штабом у межах проєкту "Хочу жити", результати якого оприлюднено в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в п'ятницю.

Згідно з дослідженням, у бойових діях проти України беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані з тимчасово окупованих територій України і контрактники т. зв. народної міліції ЛНР.

Лише 17% російських військовополонених заявили, що були повністю забезпечені боєкомплектом і лише 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.

Згідно з даними дослідження, найсильнішим чинником, що стимулював їх піти воювати проти України, 54,8% полонених росіян назвали "бажання життєвої стабільності", а 35,9% росіян були мотивовані "можливістю просунутися в житті". Зазначається, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів твердження "бажання помститися за товаришів" і "бажання бути професійним військовим".

Визначено, що основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами зі служби та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів.

За словами співробітника ГУР Міноборони Андрія Юсова, який презентував результати дослідження, його було проведено у квітні 2023 року. За його словами, дослідження проводили, щоб "зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, яким є його соціальний портрет, його мотиви, як він бачить і сприймає світ і реальність, і, зрештою, що його справді спонукає".

Теги: #рф #військовополонені

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