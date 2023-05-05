Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, згідно з наказом Мінкультури №234 від 4 травня, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено:

традицію рогозоплетіння села Щітки та Писарівка Вінницької області;

традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;

приготування української традиційної страви "Голубці";

культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов'язаних із ним;

традицію "віншування Василів" у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

Таким чином, на сьогодні в цьому переліку містяться 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України.