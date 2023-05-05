Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України
Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Зокрема, згідно з наказом Мінкультури №234 від 4 травня, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено:
- традицію рогозоплетіння села Щітки та Писарівка Вінницької області;
- традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
- приготування української традиційної страви "Голубці";
- культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов'язаних із ним;
- традицію "віншування Василів" у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.
Таким чином, на сьогодні в цьому переліку містяться 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України.