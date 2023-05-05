Події

11:28 05.05.2023

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

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Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Зокрема, згідно з наказом Мінкультури №234 від 4 травня, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено:

  • традицію рогозоплетіння села Щітки та Писарівка Вінницької області;
  • традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
  • приготування української традиційної страви "Голубці";
  • культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов'язаних із ним;
  • традицію "віншування Василів" у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

Таким чином, на сьогодні в цьому переліку містяться 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Теги: #спадщина #мінкультури

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