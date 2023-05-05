ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

Сили оборони України, ймовірно, здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута Донецької області в четвер, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Аналітики повідомляють, що, за твердженнями російських джерел, російські війська домоглися територіальних успіхів на південь від Кремінної Луганської області та відбили наступ українських сил у Запорізькій області.

"Російська окупаційна влада продовжує оголошувати про нові заходи безпеки, щоб запобігти атакам партизанів на окупованих територіях", - повідомляють в ISW.