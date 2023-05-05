РФ, імовірно, використає удар БПЛА по Кремлю для скасування параду, приуроченого до 9 травня

Росія може використати удар безпілотним літальним апаратом по Кремлю 3 травня для скасування параду, приуроченого до 9 травня, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті західних аналітиків зазначають, що російські чиновники, ймовірно, "використають удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня".

Зазначається, що російські джерела продовжували реагувати на удар безпілотником по Кремлю 3 травня. Слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу "за фактом терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю", і ще більше посилив твердження про те, що в ударі винен Київ.

Також у звіті сказано, що Росія завдала чергового удару дронами "Шахед-131/136" по Україні 4 травня.

Також учені наголошують, що, за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.

У ISW нагадали, що вже оцінювали, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил, незаконне привласнення військового майна та проникнення на об'єкти, які перебувають у віданні органів безпеки, для підтримки цих зусиль.

Водночас директор Національної розвідки США Авріл Гейнс заявив, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести "значний наступ" у 2023 році через брак боєприпасів і живої сили, незважаючи на успіх українського контрнаступу.

"Заяви Гейнса підтверджують і розширюють попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках", - зазначають в огляді інституту.

Також зазначають експерти, за повідомленнями, Росія та Індія призупинили торгівлю рупіями. Зупинені переговори, ймовірно, стосуються оплати Індією Росії запчастин і двох систем протиповітряної оборони С-400.