5 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 436 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 436 RUSSIAN AGRESSION

5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук, Всесвітній день легеневої гіпертонії, День Європи, Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День карикатуристів.

В Україні - День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України

У Південній Кореї та Японії - День дітей, у Нідерландах - День визволення, в Індії - Будда Пурніма, у Киргизстані - День Конституції, в Австрії - День боротьби з насильством і расизмом, у Данії - День визволення, у Палау - День людей похилого віку, в Албанії - День мучеників, в Ефіопії - День патріотів, у США - День учителя, у Мексиці - День перемоги, у Туреччині - Фестиваль зустрічі весни.

Буддисти святкують День Весак.

Православна церква вшановує пам'ять святого Луки.

5 травня 1920 року було проголошено автокефалію Української православної церкви, у 1988 році відбулася перша телетрансляція з вершини Еверест, у 1992 році Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум щодо підтвердження цього статусу, а в 2014 році було створено добровольчий полк "Азов".

Ще цього дня:

1900 - у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трилевський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ".

1912 - У Стокгольмі розпочалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня);

1915 - У Відні з'явилася Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради;

1920 - Війська Директорії УНР і польські війська взяли Київ;

1921 - Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажу у світі;

1945 - Антинімецьке повстання в Празі;

1949 - Почала діяти Рада Європи;

1956 - У Токіо розпочався перший чемпіонат світу з дзюдо;

1961 - Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

1983 - Спеціальна комісія встановила, що скандальні "щоденники Гітлера", які публікувалися в журналі "Штерн", є фальшивкою;

1999 - Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців із Косова;

1999 - Уперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту.

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

Свою історію ця дата веде з 1992 року, коли 5 травня люди з обмеженими можливостями одночасно в 17 європейських країнах провели день боротьби за дотримання рівних прав інвалідів і проти дискримінації людей з фізичними, психічними або сенсорними обмеженнями. Відтоді подібні заходи стали традиційними і також проводяться 5 травня.

Міжнародний день акушерки

Уже понад два десятиліття поспіль 5 травня вважається Міжнародним днем акушерки.

Ідею свята запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на конференції в Нідерландах 1987 року. Статусу офіційного свята цей день набув у 1992 році. Сьогодні його відзначають більш ніж у 50 країнах.

День визволення Нідерландів

5 травня в Нідерландах відзначається національне свято - День визволення. Його засновано на честь річниці визволення країни від фашистської окупації 1945 року під час Другої світової війни (1939-1945).

5 травня 1945 року в будівлі готелю "Мир" у голландському місті Вагенінген було підписано акт про капітуляцію угруповання німецьких військ на території Нідерландів.

День Весак

Це свято припадає на травневий повний місяць і є найбільш священним днем для мільйонів буддистів усього світу.

Вважається, що саме в день Весак 2,5 тисячі років тому, 623 року до нашої ери, народився Будда. Цього ж дня Будда досяг просвітлення, і цього ж дня він покинув світ на 80-му році життя.

День святого Луки

Лука, якого православні люди вшановують цього дня, був апостолом від сімдесяти, сподвижником святого Павла. Його шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів. Також Лука вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

Іменини: Віталій, Теодор.