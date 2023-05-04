Події

20:44 04.05.2023

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

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Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Під час останньої повітряної тривоги в столиці було знищено ворожий безпілотний літальний апарат, інформації про постраждалих або руйнування немає, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #київ #бпла #ппо

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