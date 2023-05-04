Події

19:08 04.05.2023

Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

1 хв читати
Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

Випадки мобілізації українських громадян до російської армії на окупованих територіях не поодинокі, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Випадки мобілізації не поодинокі", - сказав Лубінець на пресконференції в Києві в четвер.

Відповідаючи на запитання, чи відома доля депортованих у лютому цього року російськими окупантами практично всіх жителів села Бойове Генічеського району Херсонської області, Лубінець сказав: "Нам такий факт відомий, зафіксований. Наразі не отримали інформації, що відбувається з цими громадянами України, яких вивезли в невідомому напрямку... У мене немає ніякої інформації".

Теги: #рф #мобілізація #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 04.05.2023
Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

17:03 04.05.2023
РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

14:02 04.05.2023
Лише 10% російських військовополонених мають вищу освіту - дослідження

Лише 10% російських військовополонених мають вищу освіту - дослідження

13:29 04.05.2023
Повідомлено про підозру керівнику російської авіакомпанії, який забезпечив переправлення військових РФ до українського кордону

Повідомлено про підозру керівнику російської авіакомпанії, який забезпечив переправлення військових РФ до українського кордону

09:49 04.05.2023
Росіянам доведеться переносити свої склади з ПММ до більш віддалених та менш уразливих для атак безпілотників регіонів - британська розвідка

Росіянам доведеться переносити свої склади з ПММ до більш віддалених та менш уразливих для атак безпілотників регіонів - британська розвідка

08:03 04.05.2023
Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя

Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя

13:18 03.05.2023
У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

04:44 03.05.2023
У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

03:34 03.05.2023
Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

18:57 02.05.2023
На тимчасово окупованих територіях тривають випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях тривають випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

ОСТАННЄ

Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

Сили оборони України за добу завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

За добу на сході України відбито близько 50 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої

Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА