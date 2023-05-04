Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

Випадки мобілізації українських громадян до російської армії на окупованих територіях не поодинокі, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Випадки мобілізації не поодинокі", - сказав Лубінець на пресконференції в Києві в четвер.

Відповідаючи на запитання, чи відома доля депортованих у лютому цього року російськими окупантами практично всіх жителів села Бойове Генічеського району Херсонської області, Лубінець сказав: "Нам такий факт відомий, зафіксований. Наразі не отримали інформації, що відбувається з цими громадянами України, яких вивезли в невідомому напрямку... У мене немає ніякої інформації".