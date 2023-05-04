У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

У Збройних силах України наразі 42 тисячі жінок-військовослужбовців, 107 із них загинули й дістали поранення, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок-військовослужбовців, а разом із цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинули і поранені", - написала вона у Facebook.

Маляр наголосила, що українські жінки в строю захищають державу так само, як і чоловіки.