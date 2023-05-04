Події

16:20 04.05.2023

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

1 хв читати
У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

У Збройних силах України наразі 42 тисячі жінок-військовослужбовців, 107 із них загинули й дістали поранення, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок-військовослужбовців, а разом із цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинули і поранені", - написала вона у Facebook.

Маляр наголосила, що українські жінки в строю захищають державу так само, як і чоловіки.

Теги: #зсу #жінки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 04.05.2023
Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

12:26 04.05.2023
СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

14:58 03.05.2023
Кремль атакували два безпілотники ЗСУ, заявили в Москві

Кремль атакували два безпілотники ЗСУ, заявили в Москві

13:40 03.05.2023
Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

13:31 03.05.2023
ВР дозволила звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні

ВР дозволила звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні

19:40 02.05.2023
Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

13:20 02.05.2023
Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

09:02 01.05.2023
ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

19:26 30.04.2023
Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

20:25 29.04.2023
Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

ОСТАННЄ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА