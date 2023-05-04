Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Польська сторона може призупинити оформлення вантажівок через акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", повідомляє Держприкордонслужба.

"На в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичайному порядку", - повідомляється в телеграм-каналі Держприкордонслужби в четвер.

Про терміни проведення акції ДПСУ повідомить додатково.