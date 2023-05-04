Події

16:17 04.05.2023

Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

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Польська сторона може призупинити оформлення вантажівок через акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", повідомляє Держприкордонслужба.

"На в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичайному порядку", - повідомляється в телеграм-каналі Держприкордонслужби в четвер.

Про терміни проведення акції ДПСУ повідомить додатково.

Теги: #польща #обмеження #пункт_пропуску

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