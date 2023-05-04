Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який прибув із візитом до української столиці.

"Філіп Клоз передав від столиці Бельгії дві сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що рік тому Філіп Клоз уже відвідував Київ, щоб підтримати його жителів, і тоді він теж передав українській столиці дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

"У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва". Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проєктів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів", - розповів Кличко.