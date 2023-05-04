Події

11:22 04.05.2023

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

1 хв читати

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який прибув із візитом до української столиці.

"Філіп Клоз передав від столиці Бельгії дві сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що рік тому Філіп Клоз уже відвідував Київ, щоб підтримати його жителів, і тоді він теж передав українській столиці дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

"У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва". Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проєктів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів", - розповів Кличко.

Теги: #брюссель #київ #швидка_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 04.05.2023
Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

08:57 04.05.2023
У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

08:30 04.05.2023
У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

07:04 04.05.2023
Усі ворожі ракети і БПЛА, які атакували вночі Київ, були збиті ППО

Усі ворожі ракети і БПЛА, які атакували вночі Київ, були збиті ППО

07:07 03.05.2023
ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

13:50 02.05.2023
Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

16:21 01.05.2023
Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

10:08 01.05.2023
Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

08:44 01.05.2023
На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

07:08 01.05.2023
У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

Противник за добу здійснив майже 100 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, 46 поранено

Єрмак: Нам вдалося створити потужний формат із країнами Північної Європи, від вирішення яких залежить євроатлантичне майбутнє України

ОСТАННЄ

У Повітряних силах ЗСУ не підтверджують застосування РФ балістичних ракет під час нічного обстрілу - Ігнат

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

РФ, імовірно, інсценувала удар безпілотником по Кремлю, щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації, - ISW

Росіянам доведеться переносити свої склади з ПММ до більш віддалених та менш уразливих для атак безпілотників регіонів - британська розвідка

Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

У Генічеському районі Херсонщини триває примусова паспортизація громадян України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА