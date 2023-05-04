Єрмак: Нам вдалося створити потужний формат із країнами Північної Європи, від вирішення яких залежить євроатлантичне майбутнє України

Україні вдалося створити потужний формат із країнами Північної Європи, від розв'язання яких залежить, зокрема, її євроатлантичне майбутнє, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками візиту українського керівництва на саміт "Північна Європа - Україна" в Гельсінкі.

"Потужний і змістовний саміт "Північна Європа - Україна" в Гельсінкі. Президент Володимир Зеленський провів важливі зустрічі з лідерами Фінляндії, Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії. Маємо дійсно фундаментальну спільну декларацію і підтримку вступу України до НАТО, а також ЄС", - написав Єрмак у телеграмі.

У зв'язку з цим, він зазначив, що Україні вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали.

"Коли ми тільки починали готувати цей саміт, то відчули велику підтримку країн Північної Європи. Для нас цей формат дуже важливий. Він полягає у взаємодії з країнами, від рішення яких, зокрема, залежить наша майбутня євроатлантична інтеграція", - написав він.

Очільник офісу президента України також висловив упевненість у тому, що дипломатичні зусилля України щодо об'єднання Європи та союзників навколо євроатлантичної інтеграції матимуть успіх.

Як повідомлялося, у середу президент України Володимир Зеленський відвідав у Фінляндії саміт "Північна Європа - Україна", у межах якого провів низку зустрічей із лідерами та прем'єр-міністрами Данії, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Швеції щодо оборонної підтримки України.