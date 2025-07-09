ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі EUR100 млрд (близько $117 млрд) для підтримки України, повідомляє Bloomberg.

"За словами людей, знайомих з цим питанням, ці гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений пізніше цього місяця. Якщо країни-члени ЄС приймуть цю пропозицію в рамках бюджетних переговорів, фінансування почнеться у 2028 році, щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні, кажуть люди, які говорили на умовах анонімності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей крок ще більше перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США. Адміністрація президента США Дональда Трампа скептично ставилася до надання додаткової допомоги Києву і навіть зупинила потоки деяких поставок зброї минулого тижня, а в понеділок змінила курс.

Нова схема фінансування відповідатиме існуючій моделі, в якій Європейська Комісія, виконавчий орган ЄС, надає допомогу Україні у вигляді грантів та дешевих кредитів. Більшість виплат були пов'язані з реформами, які український уряд повинен здійснити, щоб стати членом ЄС.

Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами і буде обговорена до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше.

Представник Комісії відмовився коментувати деталі наступної пропозиції щодо МФР до її публікації.