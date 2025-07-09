Інтерфакс-Україна
Події
12:16 09.07.2025

ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

2 хв читати
ЄС розглядає можливість виділення EUR100 млрд для України в наступному бюджетному проєкті – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі EUR100 млрд (близько $117 млрд) для підтримки України, повідомляє Bloomberg.

"За словами людей, знайомих з цим питанням, ці гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений пізніше цього місяця. Якщо країни-члени ЄС приймуть цю пропозицію в рамках бюджетних переговорів, фінансування почнеться у 2028 році, щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні, кажуть люди, які говорили на умовах анонімності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей крок ще більше перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США. Адміністрація президента США Дональда Трампа скептично ставилася до надання додаткової допомоги Києву і навіть зупинила потоки деяких поставок зброї минулого тижня, а в понеділок змінила курс.

Нова схема фінансування відповідатиме існуючій моделі, в якій Європейська Комісія, виконавчий орган ЄС, надає допомогу Україні у вигляді грантів та дешевих кредитів. Більшість виплат були пов'язані з реформами, які український уряд повинен здійснити, щоб стати членом ЄС.

Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами і буде обговорена до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше.

Представник Комісії відмовився коментувати деталі наступної пропозиції щодо МФР до її публікації.

Теги: #створення #фонд #єс #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 08.07.2025
Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

09:57 08.07.2025
На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

00:27 08.07.2025
ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

19:17 07.07.2025
Єрмак поспілкувався онлайн із радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Єрмак поспілкувався онлайн із радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

15:01 07.07.2025
Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

23:08 05.07.2025
Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

19:41 04.07.2025
Україні вдалося суттєво збільшити квоти на експорт чутливої агропродукції в ЄС – торговий представник

Україні вдалося суттєво збільшити квоти на експорт чутливої агропродукції в ЄС – торговий представник

15:00 04.07.2025
Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

14:45 04.07.2025
Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

21:02 03.07.2025
Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрінеться в Римі з Келлогом – прессекретар

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Помер композитор Ігор Поклад

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

ОСТАННЄ

Зеленський зустрінеться в Римі з Келлогом – прессекретар

У Києві затримали громадян Китаю — батька і сина — за спробу вивезення секретної інформації про ракетний комплекс "Нептун" - СБУ

В Києві встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

Доформування суддівського корпусу має сприяти рівномірному навантаженню на суддів та вплине на якість розгляду судових справ – юрист

На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА