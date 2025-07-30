Інтерфакс-Україна
Події
18:34 30.07.2025

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

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Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Україна активно працює над створенням балістичних ракет і вже дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів по цілях углиб Росії, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.

За його словами, це може статися найближчим часом. "Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав міністр.

Коментуючи питання про стан справ на фронті та чи є ознаки завершення літнього наступу росіян, Шмигаль сказав: "Станом на сьогодні – ні. Він (наступ РФ – ІФ-У) триває. Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують. Нічого нового я, на жаль, не додам, оскільки все решта є доволі секретною інформацією".

Крім того, він висловився щодо експорту озброєння. "Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва - ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам", - сказав Шмигаль.

В свою чергу журналіст зазначив, що позиція виробників інша – що вони не мають засобів, держава не закупає в них ту кількість, яку вони виробляють, і, власне, їм потрібні гроші для того, щоб виробляти більше і краще. "Для цього ми шукаємо додаткові кошти, намагаємося замовити все, що в державі може вироблятись. Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо", - парував Шмигаль.

"Як я вже казав, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", - наголосив він.

Теги: #створення #балістична_ракета #шмигаль

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