Інтерфакс-Україна
12:07 20.09.2025

Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Прийнято рішення про створення окремих штурмових військ, через тиждень – десять днів все має працювати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Що стосується штурмовиків, у нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. “Руські” вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати”, - сказав він під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, це будуть “сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим”. “Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі”, - зауважив Зеленський.

Теги: #створення #штурмові_війська

