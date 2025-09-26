Сирський пояснив необхідність створення Штурмових військ

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині. Тоді ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвали його оборону на кордоні. Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил. І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, в противника втрати в рази більші за наші”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон. Тому “після вивчення курського досвіду, з огляду на ефективність цих військ”, у ЗСУ масштабували такі підрозділи.

“На цей час ми маємо вже декілька (штурмових) полків, низку окремих батальйонів, які підтверджують свою ефективність буквально на всіх ділянках фронту. В чому їх основна відмінність від десантно-штурмових військ? Десантно-штурмові війська – це, так би мовити, елітна піхота. Це частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії. І, як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту, де сильний противник зосереджує найбільші свої зусилля. Вони оснащені найбільш сучасною технікою, озброєнням і показують свою високу стійкість. Вони (ДШВ) мають свої смуги оборони. Вони спроможні проводити активні наступальні дії протягом тривалого часу”, - пояснив головком.

Говорячи про штурмові частини, він зазначив, що – це підрозділи швидкого реагування, і головна їхня риса – те, що вони мобільні.

“Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни. Вони також оснащені всім тим сучасним озброєнням, що у нас є в Збройних силах. Водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче”, - наголосив Сирський.

У наступі Штурмові війська використовуються, як правило, у складі передових загонів, вони протискають першу смугу оборони противника і забезпечують ведення в бій десантних або загальновійськових бригад чи батальйонів, додав головком.

“Про їхню популярність свідчить те, що кожен комбриг або командир корпусу просить (на допомогу) штурмові підрозділи, особливо там, де дійсно відбуваються активні бойові дії. Штурмові війська завоювали свою славу на найважчих ділянках фронту”, - заявив Сирський.

За його словами, що десантники, що штурмовики зазнають у наступі приблизно однакових втрат, але вони суттєво нижче, ніж у противника.

Говорячи про те, чому не можна Десантно-штурмові війська і Штурмові війська змішувати, Сирський наголосив: “По-перше, вони виконують різні завдання. І також, в силу специфіки виконання завдань, ці частини (Штурмові війська) постійно знаходяться під моїм контролем, під контролем Генерального штабу. Їх потрібно поповнювати. Вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій. Вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою”.

Водночас головком запевнив, що “усе, що в нас є нове, ми впроваджуємо у Штурмових військах одночасно з Десантно-штурмовими військами. Ми їх не протиставляємо в плані забезпечення”.

“До речі, противник і тут іде нашим шляхом. У них теж створена окрема структура командування подібних штурмових військ. Вона є в складі їхнього пункту управління, який проводить операцію на нашій території”, - заявив Сирський.