Інтерфакс-Україна
Події
23:08 05.07.2025

Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

1 хв читати

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії.

"У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу", - написав він в соцмережі Х в суботу.

Раніше на День незалежності США 4 липня він створив опитування, у якому поцікавився у американців, чи не хочуть вони бути незалежними від двопартійної системи. На це 64,5% респондентів відповіли стверджувально.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1941584569523732930

Теги: #створення #маск #політпартія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

20:26 05.07.2025
Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

18:58 05.07.2025
Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

07:32 05.07.2025
Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

15:00 04.07.2025
Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

16:16 01.07.2025
DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

18:44 17.06.2025
ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

16:04 11.06.2025
Трамп не виключив, що помириться з Маском

Трамп не виключив, що помириться з Маском

10:46 11.06.2025
Маск: Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа

Маск: Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа

14:01 24.03.2025
Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

ОСТАННЄ

Росія за день здійснила понад 170 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

До 32 осіб зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ в ніч на 4 липня

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА