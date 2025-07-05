Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії.

"У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу", - написав він в соцмережі Х в суботу.

Раніше на День незалежності США 4 липня він створив опитування, у якому поцікавився у американців, чи не хочуть вони бути незалежними від двопартійної системи. На це 64,5% респондентів відповіли стверджувально.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1941584569523732930