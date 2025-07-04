Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ратифікувати Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щойно завершилося засідання комітету. Рекомендували парламенту ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він підкреслив, що засідання комітету відбулося на тлі чергових російських воєнних злочинів - обстрілів Києва та інших міст України.

"Зроблено ще один важливий крок до справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - зазначив народний депутат.

Як повідомлялось, законопроєкт №0328 про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу, ініційований президентом Володимиром Зеленським, зареєстровано у Верховній Раді 1 липня.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що проєкт закону про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал Верховна Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.

Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України