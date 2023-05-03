Делегація Венеціанської комісії скоро прибуде в Україну, ключовим питанням буде реформа КС - Стефанішина

Питання реформи Конституційного Суду України (КС) стане одним із ключових у розмові з делегацією Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії), яка незабаром прибуде в Україну, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, представники Венеціанської комісії за результатами візиту нададуть висновки щодо зареєстрованого законопроєкту, який передбачає зміни до проведення відбору кандидатур на посаду судді КС.

"Є домовленість із нашими міжнародними партнерами, які номінуватимуть експертів до Комісії, що добиратиме суддів Конституційного Суду, що Комісія діятиме за моделлю Етичної ради, яка формувала склади інших судових органів", - зауважила Стефанішина, уточнивши, що мається на увазі пріоритет у голосах міжнародних експертів, коли йдеться про оцінювання доброчесності.

За її словами, на сьогодні єдиним проблемним питанням залишається оцінка кандидатів за професійними якостями, де український парламент не згоден віддавати пріоритет міжнародним експертам, оскільки йдеться про формування КС.

Стефанішина розповіла, що після того, як усі питання будуть узгоджені, до 29 травня Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.