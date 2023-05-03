Події

18:02 03.05.2023

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

1 хв читати
ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

Європейський Союз у середу виділив другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 50 млн євро з пакета в 150 млн євро, йдеться в повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в середу на сайті делегації ЄС у Кишиневі.

У повідомленні наголошується, що на початку квітня 2023 року ЄС уже перерахував 10 млн євро у вигляді грантової складової траншу, а наразі надає 40 млн євро у вигляді позик для гострих потреб країни та прискорення реформ.

Наголошується, що "перерахування коштів стало можливим після того, як Єврокомісія дійшла висновку про прогрес, якого Молдова досягла в удосконаленні процесу управління держсектором, у менеджменті публічних фінансів унаслідок затвердження стратегії у відповідній царині, зміцненні правової держави та затвердженні нової програми відшкодування здобутого злочинним шляхом майна".

"Макрофінансова допомога є частиною ширших зусиль ЄС із підтримки Молдови у зв'язку з численними проблемами, що виникли останніми роками. Це також допоможе Молдові просунутися її європейським шляхом", - ідеться в повідомленні.

Перший транш, що становив 50 млн євро, було виділено Молдові в серпні 2022 р.

Теги: #молдова #транш #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 03.05.2023
Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

19:01 02.05.2023
У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

07:37 30.04.2023
Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

12:35 29.04.2023
Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

12:24 29.04.2023
Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

19:32 28.04.2023
Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

14:43 28.04.2023
Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

20:32 27.04.2023
Молдова стане 35 країною-членом групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

Молдова стане 35 країною-членом групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

19:06 26.04.2023
Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

12:17 26.04.2023
Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

Україна отримає літаки після наступу - Зеленський

ОСТАННЄ

Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Радою в червні

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Українські виробники продовжують забезпечувати понад 60% потреб країни в лікарських засобах – підсумки І кварталу

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

Зеленський у Фінляндії провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем'єр-міністром Норвегії

Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти двічі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА