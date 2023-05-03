У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено адмінбудівлю, над областю знищили сім "шахедів"

У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено адмінбудівлю, загалом над областю знищили 7 "шахедів", повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7️дронів. Жителі міста не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в результаті влучення одного Shahed-136 у Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю. Виникла пожежа, яку вже загасили.

"На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються", - зазначив голова ОВА.