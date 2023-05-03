Україна звільнятиме Крим таким чином, який вважатиме за необхідне, заявив Данілов

Україна звільнятиме окупований Росією півострів Крим "в такий спосіб, який вважатиме за необхідне", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Мені складно говорити, чи без бою вони щось віддаватимуть. Можу єдине сказати, що за необхідності ми звільнятимемо таким чином, який вважатимемо за необхідне на час прийняття тих чи інших рішень", - сказав Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що "якщо буде потреба у тому, щоб ми там використали трохи інші засоби, вони обов'язково будуть використовуватись".

"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував нещодавні вибухи у Севастополі.

"…Ці сигнали йдуть відповідним чином. Думаю, що люди, які мають трошки розуму, мають розуміння, що потрібно якнайшвидше забиратися з півострова", - зазначив Данілов.