Події

23:04 02.05.2023

Внаслідок артилерійської атаки окупантів Херсонської області у вівторок 4 загиблих та 7 поранених

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Російські окупанти у вівторок увечері здійснили артилерійський обстріл 2 громад Херсонської області, є загиблий та поранений, всього за день 4 загиблих та 7 поранених, повідомила прес-служба ОВА.

"Сьогодні ввечері ворог атакував селище Козацьке Новокахівської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що противник з артилерії увечері обстріляв Дніпровську Білозерську громаду. Внаслідок обстрілу поранення отримала 78-річна жінка, у тяжкому стані її госпіталізували.

"Лише за сьогодні російська армія забрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені", - додали у відомстві. 

Теги: #жертва #україна #обстріли #херсонська_область

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