У 2022 році в Україні не зафіксували жодного випадку антисемітизму, що призвів до фізичного насильства, - Freedom House

Із початку повномасштабної війни в Україні різко скоротилася кількість зафіксованих злочинів на основі антисемітизму, йдеться у звіті правозахисної організації Freedom House про злочини на ґрунті ненависті в Україні.

Згідно зі звітом, у 2022 році в Україні не було зафіксовано жодного випадку, коли антисемітизм ставав би мотивом фізичного насильства. У 2020-му і 2021 роках таких випадків фіксували по чотири за рік.

Водночас правозахисники задокументували торік один випадок, коли побутова сварка, що розпочалася через претензії щодо паркування автомобіля, супроводжувалася антисемітськими образами, однак з огляду на контекст інциденту його антисемітський характер не був очевидним.

Повідомляється також про скорочення кількості інцидентів із вандалізмом щодо об'єктів єврейської інфраструктури: у 2022 році їх було 5, тоді як у 2021-му - 14, а 2020-му - 10. "19 січня в Лисичанську зруйнували пам'ятник жертвам Голокосту. 28 січня в Дніпрі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. 16 травня в Хмельницькому невідомий вандал намалював знак, що нагадує свастику, на ролетах на вході до єврейського громадського центру "Тхія". 4 жовтня в Івано-Франківську на старому єврейському цвинтарі від металевого паркану вандали відірвали зірку Давида, пошкодили паркан навколо меморіальної дошки та обмалювали червоною фарбою металеву конструкцію. 12 грудня у Кропивницькому розбили вікно в синагозі", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у 2022 році Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за "прояви антисемітизму", до яких належать ненависне ставлення до осіб єврейського походження, антиєврейська пропаганда, заперечення Голокосту, руйнування єврейських будівель, релігійних споруд або пам'ятників. Раніше такі злочини кваліфікували як вандалізм або хуліганство. Тепер за антисемітизм загрожує штраф від 3 400 до 8 500 грн або обмеження волі на термін до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.