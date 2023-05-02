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13:50 02.05.2023

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

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Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що орендодавці комунального майна міста вживатимуть заходів із розірвання договорів оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) тільки після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі.

"З метою унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, зареєстровано проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій". Після ухвалення Верховною Радою України зазначеного законопроєкту орендодавці комунального майна територіальної громади міста Києва вживатимуть заходів щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою", - йдеться у відповіді заступника міського голови - секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка на петицію.

Київська влада наголосила, що заходи щодо реалізації порушених в електронній петиції питань вживатимуться після ухвалення парламентом відповідних законодавчих актів, оскільки припинення діяльності релігійних організацій є однією з підстав припинення права користування земельними ділянками.

Як повідомлялося, 6 квітня петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори столиці з УПЦ (МП) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Кабмін пропонує Верховній Раді заборонити діяльність релігійних організацій, керівний центр яких перебуває в державі-агресорі.

 

Теги: #упц_мп #київ #петиція

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