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12:29 02.05.2023

Нацполіція України у співпраці з ФБР США ліквідувала дев'ять сервісів для виведення криптовалюти, одержаної незаконним шляхом, - Офіс генпрокурора

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Нацполіція України у співпраці з ФБР США ліквідувала дев'ять сервісів для виведення криптовалюти, одержаної незаконним шляхом, - Офіс генпрокурора

Співробітники Національної поліції України у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США під час міжнародної операції заблокували дев'ять сервісів обміну віртуальних активів, зароблених унаслідок хакерських атак і онлайн-шахрайства, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора у вівторок.

За даними відомства, рекламування послуг з обміну відбувалося на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют, завдяки цим біржам вони обмінювали десятки мільйонів доларів за місяць.

За результатами операції спецслужби заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні. Доменні імена видалено, а відвідувачам дев'ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домену ФБР.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб. Досудове розслідування здійснюють за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій із платіжними картками, е-грошима (ч.3 ст.361, ч.2 ст.200 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #прокуратура #нацполіція #криптовалюта

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