Події

11:10 02.05.2023

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

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СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу на колишнього керівника охорони експрезидента Віктора Януковича, який переховується від правосуддя на території країни-агресора.

"Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби у вівторок.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України, він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, зокрема учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

"У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей", - зазначено у повідомленні.

Також, за інформацією СБУ, Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #янукович #охоронець

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