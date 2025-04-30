Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Мешканця Енергодара та охоронця ЗАЕС Олега Морочковського, якого росіяни викрали на блокпосту 3 серпня 2022 року, звинуватили в "шпигунстві" та засудили до 11 років позбавлення волі, катували в полоні, повідомляє Центр прав людини ZMINA.

"Спочатку його тримали в Енергодарі, а потім вивезли до Сімферополя. Наразі Олега незаконно утримують у місті Пугачов Саратовської області", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що Морочковський не підтримував російської окупації Енергодара та не хотів брати ворожий паспорт. До того ж на ЗАЕС, де він працював охоронцем, росіяни психологічно на нього тиснули.

3 серпня 2022 року росіяни викрали Олега на блокпосту під час в’їзду до Енергодара, коли той їхав на роботу. Чоловік перебував за кермом своєї автівки, яку потім окупанти повернули, але в розбитому стані.

Після викрадення Олега росіяни приїхали до нього додому, щоб зняти відео про його буцімто затримання. Свекруху вигнали з будинку, поставили обличчям до стіни й наказали не рухатися, погрожуючи розстрілом.

11 серпня 2022 року на пропагандистських каналах опублікували відео з нібито затриманням Олега, у якому він зізнається в скоєному. Чоловік розповідає, що працював у воєнізованій відомчій охороні ЗАЕС. Після повномасштабного вторгнення з ним нібито зв’язався його знайомий, з яким вони вчилися та служили в ЗСУ. За словами Морочковського, знайомий запропонував передавати координати військової техніки Росгвардії і чоловік нібито погодився. Після цього Олег нібито декілька разів надсилав йому дані розташовування підрозділів окупантів навколо станції.

Також у відео Морочковський говорить, що Україна буцімто не має звинувачувати Росію в обстрілах ЗАЕС без прямих доказів.

За інформацією російських ЗМІ, 22 березня 2024 року в окупаційному Запорізькому обласному суді оголосили вирок Морочковському. Його звинуватили за статтею 276 КК РФ ("Шпигунство") та засудили до 11 років колонії суворого режиму.

У листопаді 2024 року стало відомо, що він перебуває у виправній колонії № 4 в місті Пугачов Саратовської області. За його словами, з березня по грудень 2023 року його утримували в підвалі в Маріуполі. Там його жорстоко катували, застосовуючи фізичне насильство та електричний струм.

Попри те що чоловік перебуває в неволі три роки, його статус досі не підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста.