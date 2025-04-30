Інтерфакс-Україна
Події
19:53 30.04.2025

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

2 хв читати
Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Мешканця Енергодара та охоронця ЗАЕС Олега Морочковського, якого росіяни викрали на блокпосту 3 серпня 2022 року, звинуватили в "шпигунстві" та засудили до 11 років позбавлення волі, катували в полоні, повідомляє Центр прав людини ZMINA.

"Спочатку його тримали в Енергодарі, а потім вивезли до Сімферополя. Наразі Олега незаконно утримують у місті Пугачов Саратовської області", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що Морочковський не підтримував російської окупації Енергодара та не хотів брати ворожий паспорт. До того ж на ЗАЕС, де він працював охоронцем, росіяни психологічно на нього тиснули.

3 серпня 2022 року росіяни викрали Олега на блокпосту під час в’їзду до Енергодара, коли той їхав на роботу. Чоловік перебував за кермом своєї автівки, яку потім окупанти повернули, але в розбитому стані.

Після викрадення Олега росіяни приїхали до нього додому, щоб зняти відео про його буцімто затримання. Свекруху вигнали з будинку, поставили обличчям до стіни й наказали не рухатися, погрожуючи розстрілом.

11 серпня 2022 року на пропагандистських каналах опублікували відео з нібито затриманням Олега, у якому він зізнається в скоєному. Чоловік розповідає, що працював у воєнізованій відомчій охороні ЗАЕС. Після повномасштабного вторгнення з ним нібито зв’язався його знайомий, з яким вони вчилися та служили в ЗСУ. За словами Морочковського, знайомий запропонував передавати координати військової техніки Росгвардії і чоловік нібито погодився. Після цього Олег нібито декілька разів надсилав йому дані розташовування підрозділів окупантів навколо станції.

Також у відео Морочковський говорить, що Україна буцімто не має звинувачувати Росію в обстрілах ЗАЕС без прямих доказів.

За інформацією російських ЗМІ, 22 березня 2024 року в окупаційному Запорізькому обласному суді оголосили вирок Морочковському. Його звинуватили за статтею 276 КК РФ ("Шпигунство") та засудили до 11 років колонії суворого режиму.

У листопаді 2024 року стало відомо, що він перебуває у виправній колонії № 4 в місті Пугачов Саратовської області. За його словами, з березня по грудень 2023 року його утримували в підвалі в Маріуполі. Там його жорстоко катували, застосовуючи фізичне насильство та електричний струм.

Попри те що чоловік перебуває в неволі три роки, його статус досі не підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

 

Теги: #охоронець #заес #полон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 29.04.2025
Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

17:57 29.04.2025
РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

18:25 27.04.2025
Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

15:10 25.04.2025
У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

20:07 22.04.2025
ЗАЕС не буде працювати без України - Зеленський

ЗАЕС не буде працювати без України - Зеленський

03:11 22.04.2025
Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

15:39 21.04.2025
Девʼятьох окупантів взяли в полон українські військові на Курщині - ДШВ

Девʼятьох окупантів взяли в полон українські військові на Курщині - ДШВ

11:02 17.04.2025
На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

14:20 09.04.2025
Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться - глава "Енергоатома"

Перезапустити ЗАЕС у нинішньому стані й без України не вдасться - глава "Енергоатома"

23:18 08.04.2025
Двох громадян КНР взяли в полон воїни 81 ОАеМБр

Двох громадян КНР взяли в полон воїни 81 ОАеМБр

ВАЖЛИВЕ

"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

ОСТАННЄ

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА