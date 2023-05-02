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10:02 02.05.2023

Окупанти продовжують спроби наступу в Бахмуті, сили оборони України проводять рейди через Дніпро - ISW

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Окупанти продовжують спроби наступу в Бахмуті, сили оборони України проводять рейди через Дніпро - ISW

Російські окупанти у понеділок продовжували наземні атаки в районі Бахмута Донецької області та на лінії Авдіївка - Донецьк, а також нанесли наземні удари по лінії Сватове - Кремінна в Луганській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 1 травня.

"Українські офіційні особи зазначили, що група "Вагнера" та інші російські сили щосили намагаються зберегти темпи наступальних операцій у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

При цьому з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі повідомляють, що наступ РФ біля Бахмута провалився і окупанти втратили там близько 20 тис. осіб убитими, половина яких - бойовики приватної військової компанії "Вагнера".

Також, за даними аналітиків, російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили проводять рейди через річку Дніпро. При цьому українські чиновники продовжують сигналізувати про готовність України до потенційних контрнаступальних операцій.

Зазначається, що нещодавнє збільшення кількості російських приватних військових компаній, що діють в Україні, може потребувати змін у загальній структурі командування.

За нещодавньою оцінкою ISW, регулярні зміни у складі російського військового командування призвели до того, що російські збройні сили стали дедалі більш роздробленими і неорганізованими командними структурами, що знижує військовий потенціал РФ.

 

Теги: #війна #isw

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