Окупанти 4 рази обстріляли прикордонні села Чернігівської та Сумської областей за ніч - ОК "Північ"

Російські війська чотири рази обстріляли прикордонні населені пункти на півночі Чернігівської та Сумської областей із мінометів і ствольної артилерії з 22:00 1 травня до 08:00 2 травня, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у вівторок уранці.

Як наголошується в повідомленні, під обстріл потрапили села Соснівка і Вінторівка Шосткинського району Сумської області, Рівне Конотопського району Сумської області, Мурав’ї Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Близько 22:51 зафіксовано чотири приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка... З 22:35 до 22:37 зафіксовано два приходи, ймовірно, з міномету 120 мм в район н.п. Вінторівка... З 06:18 до 06:32 три приходи, імовірно, з міномету 120 мм, у район н.п. Рівне... З 06:00 до 06:30 зафіксовано сім приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, у район н.п. Мурав’ї", - ідеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.