Події

17:04 01.05.2023

Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

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Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

Міністр оборони України Олексій Резніков і його шведський колега Поль Джонсон провели телефонну розмову, в якій обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей української армії.

"Вдячний моєму другу, міністру оборони Швеції Полю Джонсону за постійну та непохитну підтримку України. Під час нашої розмови ми обговорили подальші кроки щодо посилення спроможностей української армії. З нетерпінням очкуємо плідної "Коаліції БМП CV90", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, у лютому в шведському уряді заявили, що Швеція надішле в Україну 50 БМП CV90 і значну кількість компонентів для систем ППО Hawk і Iris-T.

 

Теги: #міноборони #швеція #резніков

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