Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка скасовує свою участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Український театр мав брати участь в Олімпіаді разом з виставами "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула", отримавши запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора Росії. Попри висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі - російським актором, який активно підтримує війну проти України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в листі до організаторів від 19 січня 2023 року театр ще раз повідомив про непохитну позицію та наголосив, що заклики до пошуку "діалогу без політики" з російськими митцями абсолютно неприйнятні.

"Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі Театральної Олімпіади", - наводить міністерство заяву театру.