Колишній нардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії "ОПЗЖ" Олега Волошина, повідомляє ДБР.

У повідомленні Бюро в понеділок зазначається, що розслідування кримінального провадження стосовно Волошина завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

"Встановлено, що упродовж останніх років народний депутат України, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України", - інформують у Бюро.

У повідомленні уточнюється, що, на думку експертів, усі його виступи в сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності.

"Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва РФ щодо Української держави. Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - зазначається в повідомленні.

Депутата обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та заподіянні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

У повідомленні СБУ зазначено, що напередодні повномасштабного вторгнення Волошин утік із України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

"У зв'язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголошують в українській спецслужбі.