Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Ветеринарне, Дворічну, Лиман Перший та інші прикордонні й прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.