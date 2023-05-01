1 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 432 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 432 RUSSIAN AGRESSION

1 травня відзначають Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих, Європейський день, День глобальної любові, День коучера, День захисту носорога, Міжнародний день соняшника.

У Польщі - Маївка і День вступу в ЄС, у Німеччині та Великій Британії - Травневий день, в Аргентині, Латвії та на Маршаллових островах - День Конституції, в Ізраїлі - День батька, День відкритих дверей або День праці в Норвегії, у США - День власників нових будинків і День дитячої охорони здоров'я, День конвалії у Франції і День банана в Австралії.

Цього дня, 1840 року в Англії з'явилися перші у світі поштові марки

У 1945 році, 1 травня, в Німеччині було оголошено про смерть Адольфа Гітлера.

Православна церква вшановує пам'ять Косми Халкідонського.

День народження поштової марки

1 травня 1840 року на лондонському поштамті у продаж надійшли перші у світі поштові марки з портретом королеви Вікторії. Чорна коштувала один пенні, синя - два пенси. А з 6 травня ці марки дозволили наклеювати на конверти і використовувати при пересиланні листів.

Автором ідеї використання марок для оплати поштових відправлень був Роуленд Гілл, який 1854 року став головним поштмейстером Британії. Йому ж вдалося реформувати пошту (1837).

Заслуги цього реформатора державної поштової служби згодом були відзначені присвоєнням йому титулу лорда і грошовою премією в 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Ще цього дня:

1919 - У Фінляндії затверджено національний прапор;

1931 - У Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі - 102-поверхової "Емпайр-Стейт-Білдінг", зведеної за проєктом архітектора Вільяма Лема лише за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці та 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли на Мангеттені було зведено вежі Міжнародного торговельного центру;

1937 - Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, який не дозволяв США втручатися у військові події в Європі;

1943 - Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв із гетто в м. Бродах на Львівщині;

1944 - Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262";

1966 - Студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса уночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1997 - На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія;

1997 - Румунія офіційно вибачилася за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців та "продаж" еміграційних документів, які відбулися за роки комуністичного правління;

2004 - Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Естонія та Угорщина увійшли до складу Європейського Союзу. Це розширення - найбільше в історії ЄС;

2009 - У Швеції легалізовано одностатеві шлюби;

2019 - Нарухіто зійшов на трон Японії.

Церковне свято:

Сьогодні вшановують преподобного Косму Халкідонського, якого називають творцем канонів на славу Господа.

Іменини: Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Йосип.