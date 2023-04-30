З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Із Кізомиса евакуювали всіх дітей! Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щодня. Сьогодні знову постраждали житлові будинки і, на щастя, дітей встигли вивезти", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, до безпечного місця доправили останні дві родини з дітьми, де вони отримали безоплатне тимчасове житло та харчування і перебувають у безпеці.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви живете в населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, - зробіть вибір на користь безпеки та евакуації!", - наголосив очільник ОВА.