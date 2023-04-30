Події

21:08 30.04.2023

З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

1 хв читати
З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Із Кізомиса евакуювали всіх дітей! Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щодня. Сьогодні знову постраждали житлові будинки і, на щастя, дітей встигли вивезти", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, до безпечного місця доправили останні дві родини з дітьми, де вони отримали безоплатне тимчасове житло та харчування і перебувають у безпеці.

"Евакуація рятує життя! Якщо ви живете в населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, - зробіть вибір на користь безпеки та евакуації!", - наголосив очільник ОВА.

 

 

 

Теги: #евакуація #діти #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 30.04.2023
Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

11:52 30.04.2023
За квітень із прифронтових районів Запорізької області вивезли 78 дітей

За квітень із прифронтових районів Запорізької області вивезли 78 дітей

11:25 30.04.2023
В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

09:02 30.04.2023
Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

17:15 29.04.2023
Голова Херсонської ОВА: дав доручення заздалегідь опрацювати шляхи евакуації населення на випадок масованого обстрілу області

Голова Херсонської ОВА: дав доручення заздалегідь опрацювати шляхи евакуації населення на випадок масованого обстрілу області

10:36 29.04.2023
У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей - МВС

У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей - МВС

10:12 29.04.2023
У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро дістали поранень - ОВА

У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро дістали поранень - ОВА

07:04 29.04.2023
Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

23:27 28.04.2023
Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

21:14 28.04.2023
Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

Противник готує сумарний "залп" з близько сотні ракет Миколаївської області – поліція

У Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи

У Бердянську мешканці повідомляють про вибухи

Окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі

Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА