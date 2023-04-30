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15:51 30.04.2023

Зеленський вручив державні нагороди українським прикордонникам

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Зеленський вручив державні нагороди українським прикордонникам

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 30 квітня, узяв участь у заходах з нагоди Дня прикордонника України та вручив державні нагороди, повідомляє пресслужба глави держави.

"Це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Оцінюючи те, як міцно ви захищаєте нашу державу, можна тільки дякувати вам, героям, воїнам-прикордонникам", - наголосив Зеленський.

Президент України вручив прикордонникам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни".

Також глава держави присвоїв військові звання та вручив погони генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку, погони бригадного генерала - першому заступнику начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби - начальнику штабу Олександру Рибаку, погони бригадного генерала медичної служби - начальнику управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби Михайлу Карнауху.

Крім того, глава держави вручив стрічки почесної відзнаки "За мужність і відвагу" п'яти прикордонним загонам Державної прикордонної служби України.

Президент відзначив силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять сьогодні в боях Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, інші міста та села Донбасу, рішучість, з якою прикордонники у складі Сил оборони України визволяли від окупанта Київщину, Харківщину, Херсонщину та північні регіони.

"Дякую за міцну віру - у нашу державу, в Україну, - з якою ви в запеклих боях нищили російського окупанта і в 2014 році, і коли почалося повномасштабне вторгнення агресора", - наголосив він.

Зеленський нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, з них 11 - званням Герой України.

"Кожна така нагорода - це історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Тому що незалежність України - це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який усі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, і ціною власного життя", - наголосив він.

Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам було присвоєно звання Герой України, з них 9 були удостоєні цього найвищого звання посмертно. Зокрема, це старший лейтенант В'ячеслав Семенов, майор Георгій Стрєлков, підполковник Ігор Дашко, полковник Роман Гах, полковник Віталій Кучерявий, полковник Євген Пікус, полковник Юрій Юрчик, генерал-майор Ігор Момот.

Він також наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме їх та всіх інших українських воїнів, які віддали свої життя заради того, щоб жила Україна та український народ.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять кожного полеглого українського воїна.

Зеленський зазначив, що попереду головні битви цієї війни.

"Ми маємо визволити нашу землю і наших людей із російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - сказав він.

Президент висловив переконання, що героїзм, надійність і стійкість прикордонних військ допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху.

"Я бажаю штурмовій бригаді "Сталевий кордон" і всім нашим прикордонним підрозділам незмінної сили й удачі в бою! Бажаю кожному командиру надихати підлеглих прикладами своєї власної сміливості. І всім українським бійцям - бажаю повернутися з перемогою!" - сказав Зеленський.

Після завершення церемонії президент ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, що є на озброєнні українських прикордонників.

Теги: #прикордонники #держнагороди

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