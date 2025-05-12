Інтерфакс-Україна
Події
16:27 12.05.2025

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ державні нагороди отримали більше 110 тисяч українців з різних складових Сил оборони та безпеки.

"На сьогодні за весь час повномасштабної війни вже більш ніж 110 тисяч українців та українок із різних складових Сил оборони та безпеки відзначені державними нагородами. І це лише частина хоробрості нашого народу, тільки частина того героїзму, який дає змогу нам сьогодні бути впевненими, що Україна своє власне достойне місце у світі відвоювала. Наше завдання – ніколи не втратити всього, чого ми вже досягли", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Теги: #держнагороди #зеленський

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