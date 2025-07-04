Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Президент України Володимир Зеленський у День національної поліції відзначив державними нагородами поліцейських, зокрема присвоїв звання Героя України чотирьом поліцейським, з них одному посмертно.

"Сьогодні ж привітав наших українських поліцейських – День Національної поліції України. Я привітав хлопців і відзначив державними нагородами, зокрема званням Герой України – чотирьох поліцейських, одного з них, на жаль, посмертно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він зазначив, що поліцейські підрозділи разом з усіма в Силах оборони воюють на фронті.