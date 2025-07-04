Інтерфакс-Україна
Події
19:56 04.07.2025

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

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Президент України Володимир Зеленський у День національної поліції відзначив державними нагородами поліцейських, зокрема присвоїв звання Героя України чотирьом поліцейським, з них одному посмертно.

"Сьогодні ж привітав наших українських поліцейських – День Національної поліції України. Я привітав хлопців і відзначив державними нагородами, зокрема званням Герой України – чотирьох поліцейських, одного з них, на жаль, посмертно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він зазначив, що поліцейські підрозділи разом з усіма в Силах оборони воюють на фронті.

Теги: #поліцейські #держнагороди #зеленський

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