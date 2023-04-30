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15:14 30.04.2023

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

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Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Усі відповідальні за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні відповідатимуть, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив Буданов, додавши, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Коментуючи заяви представників США і НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2000 одиниць бронетехніки, Буданов наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої - звільнення всіх українських територій.

Водночас він погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Також Буданов повідомив, що зараз РФ прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За його словами, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генерального штабу:

"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - зазначив він, підтвердивши, що наразі Росія спроможна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Теги: #гур_мо #воєнні_злочини

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