Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" завершив другий антарктичний сезон

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" в суботу, 29 квітня, прибув з Антарктики до Кейптауна (ПАР), завершивши другий антарктичний сезон, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Із крижаного континенту на "велику землю" криголам доправив 3 експедиції: зимувальний загін 27-ї Української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на нашій станції "Академік Вернадський". Це науковці за напрямами: геофізика, біологія, метеорологія, а також команда життєзабезпечення; сезонний загін, який виконував завдання на "Вернадському" впродовж антарктичного літа. Це вчені та технічні фахівці; учасників польської антарктичної експедиції зі станції "Артцовський", - зазначається в повідомленні МОН.

Загалом другий сезон "Ноосфери" тривав 4 місяці і складався з 2 частин.